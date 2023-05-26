Судья в Киеве на блокпосту насмерть сбил военнослужащего

На Украине задержан глава одного из районных судов Киевской области, сбивший насмерть военнослужащего на блокпосту в Киеве. Как сообщили 26 мая в госбюро расследований (ГБР) Украины, на судью заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.

«Работники ГБР выясняют обстоятельства ДТП с участием главы одного из райсудов Киевской области, которое произошло на блокпосту в Киеве. Судья задержан. От проведения освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения он отказался», — указано в Telegram-канале ГБР.

В ведомстве также отметили, что принимают меры по принудительному отбору биологических образцов у задержанного на предмет того, находился ли он в состоянии опьянения. Начато досудебное расследование по статье «Эксплуатация транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшая смерть потерпевшего». Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее в этот день издание «Украинская правда» сообщало, что глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр насмерть сбил военнослужащего нацгвардии Украины на одном из блокпостов в Киеве. СМИ отмечало, что, по словам очевидцев, судья был за рулем в нетрезвом состоянии.

До этого, 20 апреля, сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) расследует удар по аэродрому Канатово под Кропивницким (бывший Кировоград), который произошел после того, как военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались завербовать российского летчика.

Отмечалось, что действия военнослужащих привели к гибели и ранению военных ВСУ, а также навредили обороноспособности страны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 5 ст. 426-1 («Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий») Уголовного кодекса Украины.