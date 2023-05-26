Реклама
Прямой эфир
Армия
«Калашников» сообщил о кратном наращивании производства дронов
Общество
В Крыму сняли все коронавирусные ограничения
Мир
В МИД КНР выразили надежду на выполнение зерновой сделки в полном объеме
Общество
ФСБ задержала скрывавшегося в Донбассе экс-главу ростовского завода
Мир
МО РФ заявило о планах США провести работу с особо опасными инфекциями в Закавказье
Мир
МИД Франции сообщил о готовности страны помочь ВСУ в пилотировании F-16
Политика
Артемовск официально включен в зону ответственности Шахтерска
Наука и техника
Ученые придумали текстильные датчики для мониторинга кислотности среды
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве в выходные
Общество
В новых регионах России зарегистрировано 11 СМИ
Мир
В самолете Asiana во время полета открылась дверь
Общество
ФСБ задержала троих причастных к нападению на псковских десантников в 2000 году

Судья в Киеве на блокпосту насмерть сбил военнослужащего

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине задержан глава одного из районных судов Киевской области, сбивший насмерть военнослужащего на блокпосту в Киеве. Как сообщили 26 мая в госбюро расследований (ГБР) Украины, на судью заведено уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.

«Работники ГБР выясняют обстоятельства ДТП с участием главы одного из райсудов Киевской области, которое произошло на блокпосту в Киеве. Судья задержан. От проведения освидетельствования на состояние опьянения в учреждении здравоохранения он отказался», — указано в Telegram-канале ГБР.

В ведомстве также отметили, что принимают меры по принудительному отбору биологических образцов у задержанного на предмет того, находился ли он в состоянии опьянения. Начато досудебное расследование по статье «Эксплуатация транспорта лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшая смерть потерпевшего». Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее в этот день издание «Украинская правда» сообщало, что глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр насмерть сбил военнослужащего нацгвардии Украины на одном из блокпостов в Киеве. СМИ отмечало, что, по словам очевидцев, судья был за рулем в нетрезвом состоянии.

Запой или кома: куда пропал главком ВСУ Залужный
Эксперты перечислили версии и последствия исчезновения генерала

До этого, 20 апреля, сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) расследует удар по аэродрому Канатово под Кропивницким (бывший Кировоград), который произошел после того, как военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались завербовать российского летчика.

Отмечалось, что действия военнослужащих привели к гибели и ранению военных ВСУ, а также навредили обороноспособности страны. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 5 ст. 426-1 («Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий») Уголовного кодекса Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023