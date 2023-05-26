В МИД КНР выразили надежду на выполнение зерновой сделки в полном объеме

Власти Китая надеются, что зерновая сделка будет выполняться в полном объеме. Об этом на брифинге заявила в пятницу, 26 мая, официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы надеемся, что сделка о транспортировке зерна через Черное море будет сбалансированно, всесторонне и эффективно выполняться», — сказала Мао, чьи слова приводит ТАСС.

Дипломат отметила, что в Пекине приветствуют консультации, которые помогут устранить озабоченность всех участников соответствующего соглашения.

«Мы выступаем в поддержку сохранения контактов между соответствующими сторонами ради проработки проекта, который позволил бы устранить обеспокоенность каждой из них», — заявила Мао.

Днем ранее в МИД РФ предупредили, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». Речь идет о задержке аммиака в хранилище Одесского припортового завода и отключении Россельхозбанка от SWIFT. Там отметили, что на фоне невыполнения договоренностей комментарии представителей ООН, продолжающих призывать продлить зерновую сделку, выглядят парадоксально.

До этого, 22 мая, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил «Известиям», что Запад ставит политические интересы выше гуманитарных целей. В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки.

19 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя призыв главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине для вывоза зерна, заявил, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, ранее введенных США и Евросоюзом, которые мешают свободной торговле.

17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки, стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.