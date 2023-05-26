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ФСБ задержала скрывавшегося в Донбассе экс-главу ростовского завода

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Скрывавшийся в Донбассе экс-директор авиаприборного ремонтного завода в Ростовской области Сослан Урумов задержан. Он подозревается в хищении при выполнении гособоронзаказа и ПАО «Роствертол». Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

В отношении него возбуждено семь уголовных дел по факту мошенничества.

Уточняется, что махинации Урумова были связаны с ремонтом военной техники при выполнении гособоронзаказа и фиктивным трудоустройством работников в «Роствертол». Общий ущерб оценивается на сумму 4 млн рублей.

После того как Урумов был оповещен о том, что он стал фигурантом уголовного дела, предприниматель решил скрыться от следствия на новых территориях РФ, в частности в ЛНР и ДНР.

8 ноября прошлого года он был объявлен в федеральный розыск.

От правоохранителей ему удалось скрываться в течение полугода, уточняет ТАСС.

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Ранее, 16 мая, на границе России с Казахстаном под Астраханью задержали иностранку, находившуюся почти 20 лет в федеральном розыске. Ее разыскивали за контрабанду, а также незаконный оборот оружия и боеприпасов. Уточняется, что задержанную передали сотрудникам правоохранительных органов.

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