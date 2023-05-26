Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске

Младенца нашли в мусорном контейнере в центре Челябинска. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По данным источника в правоохранительных органах, на который ссылается ИА «Ура.ру», ребенка родила бездомная женщина. Ее знакомый, который также не имеет места жительства, оставил младенца в мусорном контейнере. Малыша нашли прохожие, младенца доставили в медицинское учреждение.

Подозреваемый уже задержан. Мать ребенка утверждает, что не знала о намерении своего знакомого избавиться от младенца.

22 мая сообщалось об обнаружении тела младенца в канализации Всеволожского района Ленобласти. Правоохранительные органы выясняют, как погиб ребенок.