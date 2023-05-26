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Рогов сообщил о предотвращении в Энергодаре теракта против журналиста

Рогов: в Энергодаре предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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В Энергодаре Запорожской области предотвращен теракт, готовившийся, по предварительной информации, в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 26 мая.

Он заявил, что к подготовке «громкого теракта» причастна украинская сторона, а жертвой мог стать журналист одного из федеральных СМИ.

«Ведутся следственные действия. Подробности позже», — написал он в своем Telegram-канале.

Других данных не приводится. Имени журналиста и название СМИ Рогов не уточнил.

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Ранее, 19 мая, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что на ее имя на работу пришла бандероль со следами взрывчатки. Как позднее установила журналист, предмет оказался безвредным.

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