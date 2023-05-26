Рогов сообщил о предотвращении в Энергодаре теракта против журналиста
В Энергодаре Запорожской области предотвращен теракт, готовившийся, по предварительной информации, в отношении журналиста одного из федеральных СМИ. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 26 мая.
Он заявил, что к подготовке «громкого теракта» причастна украинская сторона, а жертвой мог стать журналист одного из федеральных СМИ.
«Ведутся следственные действия. Подробности позже», — написал он в своем Telegram-канале.
Других данных не приводится. Имени журналиста и название СМИ Рогов не уточнил.
Ранее, 19 мая, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что на ее имя на работу пришла бандероль со следами взрывчатки. Как позднее установила журналист, предмет оказался безвредным.