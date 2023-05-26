В самолете Asiana во время полета открылась дверь
В самолете авиакомпании Asiana Airlines во время полета открылась дверь. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что после инцидента самолет приземлился в аэропорту Тэгу в Южной Корее. Уточняется, что дверь воздушного судна, вылетевшего с острова Чеджу, открылась незадолго до прибытия в аэропорт.
По словам представителя авиакомпании, в результате инцидента никто не пострадал, но некоторые пассажиры были доставлены в больницу с проблемами дыхания из-за пережитого шока.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.
«Полиция расследует инцидент после того, как пассажир, сидевший возле аварийного выхода, сказал, что коснулся его рычага», — сказал неназваный чиновник в беседе с агентством.
Ранее, 20 мая, сообщалось, что экскурсионный самолет потерпел крушение в швейцарском кантоне Невшатель. Самолет вылетел из аэропорта города Ла-Шо-де-Фон и выполнял экскурсионный полет, во время которого потерпел крушение в лесу. Пилот и оба пассажира погибли.