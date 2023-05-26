Росгвардия освободила из украинского плена трех российских военных

Сотрудникам Национальной гвардии РФ удалось освободить из плена троих сослуживцев, находившихся в плену на Украине. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что у попавших в плен военнослужащих одного из разведывательных подразделений более восьми месяцев назад в ходе боя закончились боеприпасы.

Семь суток бойцы-росгвардейцы пытались попасть к своим, эвакуируя на себе раненого товарища, однако попали в засаду. В результате в плену у противника оказались два уроженца Северной Осетии и один военный из Ставропольского края.

После долгожданного освобождения военные первым делом позвонили своим родным и близким. Ночью борт с освобожденными прибыл в Москву. В ближайшее время с ними будут работать специалисты главного военного клинического госпиталя Росгвардии. Им окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее, 6 мая, в Министерстве обороны РФ сообщили, что трое российских летчиков возращены в Россию из украинского плена. Это произошло в результате сложного переговорного процесса с киевской стороной, указали в ведомстве. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

До этого, 25 апреля, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва делает всё, чтобы попавшие в украинский плен российские бойцы вернулись домой.

В том же месяце в Минобороны сообщили о возвращении 106 пленных. Они были доставлены самолетами в Москву для прохождения необходимого курса лечения. Известно, что реабилитация будет проходить в медицинских учреждениях военного ведомства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.