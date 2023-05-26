Пять пляжей Оренбуржья получили разрешение на работу от Роспотребнадзора
Роспотребнадзор выдал разрешение на работу пяти пляжам в Оренбургской области. Еще шесть заявок-деклараций на открытие зон отдыха у воды поступило в МЧС.
Купальный сезон в регионе откроется в начале июня. Владельцы пляжей ведут активную подготовку территорий. Для открытия пляжа необходимо получение санитарно-эпидемиологического заключения от Роспотребнадзора, а также разрешения от ГИМС. Об этом пишет «Урал56.Ру».
Заключения Роспотребнадзора получили пляж КО «Майорка» в селе Рыбхоз, пляж «Детский» в Орске», пляж «Солнечный плес» в городе Ясный, а также НП «Ирикла» и МДОЛ «Мечта» на Ириклинском водохранилище.
Всего в Оренбуржье планируют открыть 23 зоны рекреации. Перед началом сезона на пляжах необходимо провести обследование и очистку акватории от мусора, произвести анализ проб воды, установить теневые навесы и лежаки. Также на берегу необходимо организовать дежурство спасателей.
В связи с потеплением жители Оренбурга уже открыли купальный сезон на реке Урал.