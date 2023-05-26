В новых регионах России зарегистрировано 11 СМИ

Одиннадцать средств массовой информации (СМИ) зарегистрировано на территориях новых регионов России. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«На сегодняшний день в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях Роскомнадзор зарегистрировал 11 СМИ», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время в ведомстве находятся на рассмотрении и другие заявления на регистрацию СМИ на этих территориях, которые поступили через портал «Госуслуги» РФ.

Днем ранее, 25 мая, первое отделение Союза журналистов России (СЖР) в новых регионах РФ официально открылось в Мелитополе Запорожской области. На данный момент его членами стали 23 журналиста, о чем сообщается в Telegram-канале СЖР. В ближайшие месяцы ожидается его пополнение еще несколькими десятками журналистов, работающих на территории региона.

В прошлом году на присоединившихся территориях стали действовать территориальные госорганы. Так, Федеральная налоговая служба открыла свои отделения в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), в Запорожской и Херсонской областях в начале октября 2022-го.

ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.