Очаги бешенства обнаружили в двух селах Омской области

Два новых очага бешенства зарегистрировали в селах Омской области. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на информацию Россельхознадзора.

Оба очага находятся в Любинском районе. В деревне Кочки опасное заболевание диагностировали у кошки. В деревне Шандровка вирусом заразилась корова.

Специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы не допустить распространение бешенства по району, пишет ИА «Город55». В населенных пунктах объявлен карантин.

С начала 2023 года в Омской области зарегистрирован 21 очаг бешенства. Вирус обнаружили в Нижнеомском, Омском и Муромцевском районах. За весь 2022 год было выявлено только пять очагов заболевания. Основными переносчиками бешенства являются дикие плотоядные животные.

На прошлой неделе очаг бешенства был выявлен в Кумылженском районе Волгоградской области. Заболевшее животное обнаружено в частном домовладении хутора Тюринского.