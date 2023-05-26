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Мужчину задержали за растление 10-летней девочки в подъезде на юго-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве задержан мужчина, подозреваемый в нарушении половой неприкосновенности малолетней. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила в пятницу, 26 мая.

«По данным следствия, 25 мая мужчина 1969 года рождения в подъезде жилого дома на улице Теплый Стан совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, после чего скрылся с места происшествия», — рассказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

Девочка рассказала о случившемся родителям, которые обратились в правоохранительные органы, сообщается на сайте kp.ru.

Черемушкинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК России по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней»).

«Благодаря совместной работе следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска установлен и задержан 54-летний мужчина, причастный к совершению данного преступления», — сказала Иванова.

С фигурантом проводятся следственные действия. Следствие планирует в ближайшее время ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

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Накануне сообщалось, что мужчина, которого обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности в отношении подростка на юге Москвы, предстанет перед судом.

Расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины завершено. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»)».

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