Жару и грозы прогнозируют в Башкортостане в выходные
Синоптики спрогнозировали жаркую погоду на территории Башкортостана в выходные. Кроме того, в республике пройдут грозы.
До конца суток 26 мая, а также 27 мая температура воздуха в регионе достигнет +26…+31 градуса. Потепление будет сопровождаться порывистым южным ветром, пишет «МедиаКорСеть».
28 мая погодные условия немного изменятся. На западе Башкирии ожидаются грозы с кратковременными дождями. При этом сохранится высокая температура воздуха.
Ранее синоптики спрогнозировали мокрый снег на территории Иркутской области. В выходные ожидается понижение температуры. Непогода может привести к локальным отключениям электричества.