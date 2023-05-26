Украинская армия не сможет вернуть территории, вошедшие в состав РФ, по крайней мере в ближайшее время. Таким мнением поделился председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале NowThisNews.

По его словам, в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях «находятся сотни тысяч российских солдат, что делает задачу Киева по возвращению всей своей территории маловероятной».

«Это означает, что бои будут продолжаться, они будут кровавыми и тяжелыми. И в какой-то момент обе стороны либо договорятся об урегулировании, либо придут к какому-либо военному решению», — считает Милли.

Официальные лица Украины не раз говорили, что целью их контрнаступления является возвращение «законных территорий», которые вошли осенью прошлого года в состав РФ.

Например, говоря о Крыме, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что возвращение республики является безальтернативным вариантом для мира. Украинский лидер выразил уверенность, что полуостров вернется в состав страны.

В свою очередь, в Госдуме заявили, что угрозы Крыму — это те нарративы, которые киевский режим использует с определенной периодичностью, чтобы продемонстрировать свой мнимый потенциал.

30 сентября к России присоединились четыре новых региона. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав страны. В ходе пятидневного референдума жители этих территорий большинством голосов поддержали присоединение к РФ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.

РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.