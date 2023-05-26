В Барнауле более 15 человек избили подростка
Следователями Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту избиения подростка в городе Барнауле, сообщает Telegram-канал ведомства в пятницу, 26 мая.
По данным следствия, вечером 25 мая в одном из дворов на улице Шукшина в Барнауле компания, состоящая из более 15 молодых людей, избила 17-летнего юношу. Поводом стал ранее произошедший конфликт на бытовой почве. У потерпевшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, он доставлен в больницу.
«В настоящее время следователи СК устанавливают участников конфликта, а также мотивы совершения преступления», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц»).
Также была организована проверка, сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Ранее, 13 мая, в Волгограде трое подростков избили мужчину, сделавшего им замечание. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж группой лиц») и п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц»).