Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо 25 мая в своем Twitter призвал членов НАТО покидать альянс, так как он намерен продолжать конфликт на Украине, тем самым вредя всему мировому сообществу.

Таким образом он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина так или иначе будет членом военного блока.

По словам Филиппо, подобными заявлениями Североатлантический альянс намеренно «подливает масла в огонь», чтобы устроить «взрыв во всем мире».

«Ради мира, остановите НАТО, давайте быстро выйдем из него!» — заявил политик.

Между тем в последнее время Украина начала активнее требовать своего членства в альянсе. В связи с этим ряд глав государств и сам генсек альянса не раз говорили, что вступление в блок может быть только после завершения конфликта на Украине. Так, 24 мая Столтенберг отметил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время военного конфликта.

21 мая канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «группы семи» (G7) заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО. Он также обратил внимание, что изначально было ясно, что «этого не произойдет в обозримом будущем».

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Копенгагенскому саммиту демократии призвал НАТО на летнем саммите принять положительное решение о членстве страны в организации. Саммит в Вильнюсе пройдет 11–12 июля.

30 сентября минувшего года украинский лидер сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке.