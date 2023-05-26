Более 80 школ и колледжей отремонтируют в Томской области до 2027 года

В Томской области до 2027 года намерены капитально отремонтировать более 80 объектов среднего и среднего профессионального образования (СПО). Об этом замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова заявила 25 мая, выступая с докладом на собрании облдумы.

По ее словам, в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 18 школ, в 2024-м — еще 26. На эти цели направят свыше 5 млрд рублей.

Также обновления ожидают 39 заведений СПО, построенных полвека назад. Речь идет о 22 учебных корпусах, девяти общежитиях и восьми лабораториях, пишет РИА «Томск».

Летом прошлого года сообщалось, что к сентябрю 2023-го под Томском планируют сдать новую школу селе Корнилово.