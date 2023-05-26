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Марочко заявил о проблемах ВСУ с поставками боеприпасов из-за погоды

Военный эксперт Марочко: Киеву из-за непогоды сложно доставлять на передовую еду и снаряды
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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Из-за продолжительных дождей украинская армия испытывает трудности с поставкой боеприпасов на свои позиции в Донбассе. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 26 мая.

«Проливные ливневые дожди, длящиеся двое суток, размыли многие участки грунтовых дорог, по которым перемещались украинские боевики. В связи с этим затруднились поставки на украинские передовые позиции материально-технических средств, оружия и боеприпасов», — пояснил Марочко «РИА Новости».

Также погодные условия подводят и артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как дождь мешает использованию беспилотников для разведки и корректировки ведения огня.

Вместе с тем, говоря о ситуации в тылу противника, военный эксперт отметил, что украинское командование теряет много бойцов из-за несвоевременной эвакуации раненых с поля боя.

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Ранее в этот день офицер пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Ярослав Якимкин 26 мая рассказал, что российские военнослужащие огнем из САУ «Мста-С» сорвали четыре попытки ВСУ провести ротации подразделений на передовых позициях на купянском направлении. Кроме того, противовоздушная оборона (ПВО) из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что на донецком направлении за сутки уничтожено до 270 военнослужащих Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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