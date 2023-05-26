Один человек погиб и двое пострадали при опрокидывании авто под Саратовом

В Балтайском районе Саратовской области в результате опрокидывании отечественной легковушки погиб человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла 25 мая ближе к вечеру на полевой дороге недалеко от села Столыпино. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.

По информации министра здравоохранения региона Олега Костина, 63-летний пассажир авто скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Пострадали 37-летний и 54-летний мужчины, в том числе водитель. Состояние обоих оценивается как средней степени тяжести.

В тот же вечер в Надеждинском районе Приморского края столкнулись Toyota Prius и Nissan Vanette. Погибли три человека.