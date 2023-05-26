Двух жителей Иркутска осудят за кражу сейфа с 7,5 млн рублей

В Иркутске двое мужчин обвиняются в краже сейфа с 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области 26 мая.

Инцидент произошел в конце 2022 года. По версии следствия, двое граждан в возрасте 29 и 34 лет украли деньги из сейфа одной из сотовых компаний. К преступлению они готовились — сговорились, составили план действий, в который входило наблюдение за прибытием инкассаторской машины. Затем они составили своеобразный «график» действий сотрудников банковских служб, отталкиваясь от него, мужчины и выбрали наиболее «благоприятный день» для кражи.

Преступление произошло ночью. Двое фигурантов пришли к офису — один стоял на карауле, второй — похищал денежные средства. В здание последний проник через окно, предварительно его разбив.

«Из подсобного помещения он вынес два сейфа, один из которых передал соучастнику, второй понес сам. По дороге к дому его сейф открылся и оттуда выпали деньги. Быстро собрав наличные, он разложил их по карманам одежды и, оставив пустое деньгохранилище на улице, пошел дальше», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Найденные деньги мужчины распределили между собой. В другом сейфе оказались только документы.

На протяжении всего времени, до установления личности грабителей, фигуранты скрывались по съемным квартирам, оплату производили только наличными.

После задержания ныне обвиняемые сознались в содеянном и отдали оставшуюся сумму. Обвинительное заключение передано прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

Днем ранее стало известно, что полицейский из Москвы подменил билетами из «банка приколов» 226 тыс. рублей, которые нашла в столичном парке молодая девушка и честно принесла сдать в полицию, чтобы там нашли их владельца. В настоящее время сотрудник дежурной части задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража» и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).