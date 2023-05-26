Появились кадры с места хлопка в Краснодаре

В распоряжении «Известий» 26 мая появились кадры с места хлопка газа в Краснодаре.

Место хлопка оцеплено полицией. На кадрах можно увидеть, что фасад и кровля дома повреждены.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на Морской улице работают экстренные службы и правоохранительные органы. В настоящий момент выясняются причины произошедшего. Жертв и пострадавших нет. По поручению губернатора на месте хлопка находится мэр Краснодара Евгений Наумов.

«Убедительная просьба ко всем жителям — сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в оперативном штабе со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Краснодара сообщили, что в 4:17 в районе улицы Морской произошел хлопок.