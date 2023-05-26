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Додик заявил об изучении возможности оплаты российского газа в рублях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Баня-Лука рассматривает возможность платить за российский газ в рублях. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил в интервью «РИА Новости» президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

23 мая он провел переговоры в Москве с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждалось укрепление энергетического сотрудничества. Лидеры обсудили, в частности, цену на газ и проект трубопровода для поставок топлива из РФ.

«Во время нашей встречи с президентом Путиным была озвучена позиция, что стоимость поставляемого в республику российского газа остается прежней. По вопросу финансирования рассматриваются различные способы и возможности оплаты», — сообщил Додик.

Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность оплаты в рублях, лидер Республики Сербской ответил утвердительно.

Он добавил, что уважает российскую сторону и ее требования.

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Ранее, 25 мая, Милорад Додик в интервью «Известиям» заявил, что все решения, касающиеся проекта строительства газопровода из Сербии в Республику Сербскую, приняты, однако Сараево блокирует дальнейшую реализацию проекта.

Кроме того, в ходе встречи Путин поблагодарил президента РС за нейтральную позицию по Украине. Путин также добавил, что отношения между РФ и Республикой Сербской развиваются успешно: товарооборот небольшой, однако тенденция хорошая — рост составил 57%.

Накануне встречи, 22 мая, Милорад Додик заявил о необходимости понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее. Нелюбовь коллективного Запада к России закономерна, ведь РФ не поставляет западным странам дешевые ресурсы, как это было прежде, добавил он.

Также в этот день глава представительства Республики Сербской в России Душан Перович заявил, что Республика Сербская готова оплачивать покупку российского газа в рублях.

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