Экологи обнаружили несанкционированную свалку в одном из районов Татарстана

На территории Заинского района Республики Татарстан обнаружена незаконная свалка. Об этом сообщает пресс-службе республиканского министерства экологии.

На двух земельных участках размещается строительный мусор от сноса и разборки зданий в районе села Аксарино. Общая площадь свалки составляет почти 17 тыс. кв. м, а общий объем — около 12,3 тыс. куб., пишет ИА «Татар-информ».

«Информация по данному факту будет направлена по подведомственности в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора», — говорится в сообщении минэкологии.

В середине мая сообщалось, что в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа в ходе рейдов обнаружили около 20 незаконных свалок мусора. Мусорный полигон в городе закрыли осенью 2022 года.