Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Названы самые дешевые однушки в пяти крупнейших мегаполисах РФ
Происшествия
В ЯНАО огонь полностью охватил многоквартирный дом
Мир
Шольц заявил, что намерен со временем провести разговор с Путиным
Мир
МИД РФ положительно оценил мирную инициативу папы римского по Украине
Мир
Додик заявил об изучении возможности оплаты российского газа в рублях
Мир
Япония заморозила активы 17 физлиц и 78 организаций из России
Мир
В посольстве заявили о небывалом ухудшении отношений РФ и Финляндии
Экономика
Российские типографии начали переход на производство упаковки
Происшествия
Автобус загорелся на КАД в Петербурге
Происшествия
Два землетрясения зафиксированы вблизи Туапсе
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Бердянск
Происшествия
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области

Экологи обнаружили несанкционированную свалку в одном из районов Татарстана

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Заинского района Республики Татарстан обнаружена незаконная свалка. Об этом сообщает пресс-службе республиканского министерства экологии.

На двух земельных участках размещается строительный мусор от сноса и разборки зданий в районе села Аксарино. Общая площадь свалки составляет почти 17 тыс. кв. м, а общий объем — около 12,3 тыс. куб., пишет ИА «Татар-информ».

«Информация по данному факту будет направлена по подведомственности в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора», — говорится в сообщении минэкологии.

В середине мая сообщалось, что в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа в ходе рейдов обнаружили около 20 незаконных свалок мусора. Мусорный полигон в городе закрыли осенью 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023