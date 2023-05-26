Власти Белгорода направят еще 115 млн рублей на обновление набережной

Мэрия Белгорода объявила о поиске подрядчика на вторую очередь благоустройства набережной рек Везелка и Северский Донец. Об этом 25 мая сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.

Максимальная стоимость контракта с исполнителем оценивается в 115 млн рублей. Средства выделят из бюджета города.

К работам подрядчик должен приступить уже 15 июня, а завершить их — к марту 2024 года. Итоги аукциона планируется подвести 1 июня.

Как уточняет Бел.Ru, в контракт входит вертикальная планировка пространства, обустройство наружного освещения, пешеходных дорожек и спортивных площадок. Также в перечне необходимых работ присутствует установка системы видеонаблюдения и различных малых архитектурных форм.

Это уже четвертый аукцион на обновление белгородской набережной. Победителем трех предыдущих торгов стало ООО «Белдорстрой». Стоимость контрактов составила 277 млн, 292 млн и 100 млн рублей соответственно.

О планах по реконструкции Центрального пляжа стало известно в январе 2023 года. Мэр Валентин Демидов тогда сообщал, что пляж ждет трехлетняя реконструкция. В текущем году будет выполнен первый этап работ. По итогам масштабного обновления на набережной появятся кафе, торговые киоски, скалодром, многофункциональные павильоны, детские площадки и другие объекты.

Сейчас доступ на территорию пляжа закрыт. 25 мая мэр сообщил, что открыть пространство планируется к 5 августа.