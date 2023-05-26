Власти Японии ввели санкции против чиновников из новых регионов и военного командования РФ

Правительство Японии 26 мая приняло решение расширить санкции в отношении России на фоне ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте МИД Японии.

Отмечается, что санкции были введены против представителей командования ВС РФ, в частности командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Михаила Теплинского и командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева.

Помимо этого, в списки санкций против физических лиц попали несколько чиновников и прокуроров из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Япония не признает вхождение этих территорий в состав России, поэтому лица из вышеперечисленных регионов вносятся в отдельные списки.

Санкции против физических лиц введены в отношении журналистки Ольги Скабеевой, а также против гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова.

Кроме того, Япония запретила предоставление России строительных и инженерных услуг.

Со 2 июня будут введены экспортные ограничения в отношении 80 российских организаций, деятельность которых способствует укреплению промышленной базы России, включая ПАО «Камаз», компанию «Мегафон», фонд «Сколково» и «Сколтех». В общей сложности экспортные ограничения теперь введены в отношении 437 российских организаций.

До этого, 9 мая, заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что в отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, отмечается тенденция к дальнейшему ухудшению отношений. Дипломат напомнил, что Япония под надуманными предлогами ввела нелегитимные ограничения. Речь идет о персональных санкциях, разрыве контактов, заморозке резервов ЦБ России и многом другом.

Так, 21 апреля стало известно, что Япония может запретить экспорт подержанных автомобилей в Россию. Сейчас Токио запрещает экспорт новых автомобилей стоимостью свыше 3,6 млн рублей.

Токио неоднократно расширял антироссийские санкции. Так, в январе Япония ввела экспортные ограничения против 49 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, японская сторона заморозила активы в отношении 22 должностных лиц и трех организаций.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.