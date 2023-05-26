Оперативный штаб сообщил в Telegram-канале о хлопке в центре Краснодара, пострадавших нет

Хлопок произошел в центре Краснодара. Об этом 26 мая сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.

Отмечается, что хлопок был слышен в районе здания на Морской улице. Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили возгорания. Как уточняется, зафиксировано повреждение кровли здания и окон.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее, 24 мая, в Краснодаре произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Клинической. В результате происшествия пострадала женщина, она доставлена в медучреждение с ожогами. Спасателями были эвакуированы 56 человек. Последовавшее после взрыва возгорание ликвидировано.

Как сообщил генеральный директор АО «Краснодаргоргаз» Виталий Коротких, пожар не повредил газовое оборудование. Инцидент произошел в жилой комнате.