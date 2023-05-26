Многоквартирный жилой дом уничтожен в результате пожара в Иркутской области

Многоквартирный дом сгорел в городе Железногорске-Илимском Иркутской области, более 30 человек лишились жилья. Об этом 26 мая сообщили в МЧС по региону.

Отмечается, что пожар произошел в деревянном доме на 20 квартир. Жители смогли самостоятельно эвакуироваться.

«В течение ночи продолжалась борьба с огнем. В результате пожара дом был уничтожен на площади 300 кв. м», — говорится сообщении ведомства.

По информации МЧС, жильцов 16-ти квартир, 31 человек, расселили по родственникам и знакомым, еще двух поместили в реабилитационный центр. В настоящий момент решается вопрос о предоставлении компенсации и жилья погорельцам.

В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Накануне в Кемеровской области в городе Киселевске загорелся частный жилой дом. На кадрах видно, как над домом поднялись многометровые столбы огня и дыма.