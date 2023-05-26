Додик назвал ошибкой вывод миротворцев РФ из БиГ в 2003 году

Вывод российских миротворцев в 2003 году из Боснии и Герцеговины был ошибкой. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил в интервью «РИА Новости» президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

«До тех пор пока в Боснии и Герцеговине остаются международные силы, следовало бы остаться и российским. Однако это решение было принято на самом высоком уровне и, вероятно, было согласовано и на международном уровне», — рассказал он.



Додик добавил, что сербы, безусловно, хотели бы присутствия в стране российских миротворцев.



14 июня 2023 года исполнится 20 лет с момента вывода российского миротворческого контингента из Боснии и Герцеговины.

Ранее в этот день Милорад Додик отверг возможность поставок Республикой Сербской оружия Украине. Он считает возможным попадание западного оружия, которое поставляется Киеву, на черный рынок европейских стран.



До этого, 25 мая, президент Республики Сербской Милорад Додик заявил в интервью «Известиям», что из-за дружественных отношений с Россией на энтитет растет давление со стороны Запада. Президент отметил, что западные страны используют Украину, чтобы воевать с Россией.

23 мая Додик сообщил, что Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России из-за позиции Республики Сербской.

Тогда же Путин в ходе встречи в Кремле поблагодарил Додика за нейтральную позицию по Украине. По его словам, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению.

Накануне Додик заявил о необходимости понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее. По его мнению, нелюбовь коллективного Запада к России и ее президенту закономерна, ведь РФ не поставляет западным странам дешевые ресурсы, как это было прежде.