Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет гаубицы «Мста-С» сорвал четыре попытки ротации ВСУ
Происшествия
Сильный пожар охватил частный дом в Кузбассе
Мир
Япония заморозила активы 17 физлиц и 78 организаций из России
Мир
В посольстве заявили о небывалом ухудшении отношений РФ и Финляндии
Экономика
Российские типографии начали переход на производство упаковки
Происшествия
Автобус загорелся на КАД в Петербурге
Происшествия
Два землетрясения зафиксированы вблизи Туапсе
Происшествия
Боевики ВСУ обстреляли Бердянск
Происшествия
Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области
Мир
Встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана пройдет в Москве
Мир
В Кремле началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном
Мир
Во Франции на 72-м году жизни умер певец Жан-Луи Мурат

Додик назвал ошибкой вывод миротворцев РФ из БиГ в 2003 году

Глава Республики Сербской Додик: Россия зря вывела миротворцев из Боснии и Герцеговины
0
Фото: AP Photo/Enric F. Marti
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вывод российских миротворцев в 2003 году из Боснии и Герцеговины был ошибкой. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил в интервью «РИА Новости» президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

«До тех пор пока в Боснии и Герцеговине остаются международные силы, следовало бы остаться и российским. Однако это решение было принято на самом высоком уровне и, вероятно, было согласовано и на международном уровне», — рассказал он.

Додик добавил, что сербы, безусловно, хотели бы присутствия в стране российских миротворцев.

14 июня 2023 года исполнится 20 лет с момента вывода российского миротворческого контингента из Боснии и Герцеговины.

«Мы не должны входить в союз, который бомбил наш народ 30 лет назад‎»‎
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик — о том, почему БиГ не будет вводить санкции против РФ и закрывать небо для ее самолетов

Ранее в этот день Милорад Додик отверг возможность поставок Республикой Сербской оружия Украине. Он считает возможным попадание западного оружия, которое поставляется Киеву, на черный рынок европейских стран.

До этого, 25 мая, президент Республики Сербской Милорад Додик заявил в интервью «Известиям», что из-за дружественных отношений с Россией на энтитет растет давление со стороны Запада. Президент отметил, что западные страны используют Украину, чтобы воевать с Россией.

23 мая Додик сообщил, что Босния и Герцеговина не ввела санкции в отношении России из-за позиции Республики Сербской.

Тогда же Путин в ходе встречи в Кремле поблагодарил Додика за нейтральную позицию по Украине. По его словам, только такая позиция может привести к какому-то положительному решению.

Накануне Додик заявил о необходимости понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее. По его мнению, нелюбовь коллективного Запада к России и ее президенту закономерна, ведь РФ не поставляет западным странам дешевые ресурсы, как это было прежде.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023