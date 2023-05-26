Губернатор Флориды Рон Десантис собрал $8,2 млн за первые сутки своей президентской кампании 2024 года, несмотря на слабый запуск в Twitter. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил таблоид New York Post.

По словам издания, эта сумма затмевает $6,3 млн, собранных Джо Байденом за первые 24 часа его пребывания в качестве кандидата в президенты США в 2019 году.

Ранее в этот день экс-президент США Дональд Трамп назвал тяжелым начало предвыборной кампании своего конкурента губернатора штата Флорида Рона Десантиса.



Тогда же директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, американист Юрий Рогулев в разговоре с «Известиями» оценил намерение Десантиса стать президентом США. Эксперт отметил, что он уступает Трампу по рейтингам. Если Десантиса начнут раскручивать пресса и другие источники, ему может повезти.

Накануне стало известно, что комитет по выдвижению Десантиса подал заявку в федеральную избирательную комиссию на участие в выборах президента США от Республиканской партии.

В связи с этим Трамп поздравил Десантиса и упомянул о трудностях этого пути. Он пожелал конкуренту пережить полный спектр эмоций от критики левых оппонентов.

23 апреля телеканал NBC опубликовал результаты опроса, согласно которому почти 70% республиканцев продолжают поддерживать Трампа, несмотря на его обвинения. На вопрос, кого избиратели выбрали бы, если праймериз Республиканской партии проводились сейчас, 46% проголосовали бы за Трампа, 31% — за губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

Американский предприниматель Илон Маск 18 апреля сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

До этого, 23 января, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, американист Виктор Мизин рассказал «Известиям», что Десантис может стать основным кандидатом от Республиканской партии на выборах в США, обогнав на праймериз Трампа.