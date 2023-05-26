В Красноярске задержали подозреваемого в нападении на цветочный магазин

В Советском районе Красноярска сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) задержали мужчину, подозреваемого в нападении на продавщицу в цветочном магазине. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Ночью в дежурную часть поступило сообщение о том, что мужчина зашел в цветочный магазин, достал нож и, угрожая флористке, потребовал передать ему деньги.

Женщина в испуге передала разбойнику выручку в размере 10 тыс. рублей.

В течение двух часов полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель.

Похищенные деньги изъяты и возращены владельцу. Задержанный признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой с применением оружия»). Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Ранее, 25 мая, в Казани задержали мужчину, который проник в здание поликлиники и выстрелил в женщину-охранника. О нападении сообщила сама пострадавшая. Инцидент произошел ранним утром.

Задержанным оказался 50-летний, ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления против личности житель Татарстана.