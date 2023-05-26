Израильская модель Карин Боуман умерла в возрасте 35 лет

Боровшаяся с анорексией израильская модель Карин Боуман скончалась в возрасте 35 лет в Тель-Авиве. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил новостной портал Ynet.

Девушка оказалась в модельном бизнесе в подростковом возрасте. В 22 года у нее развилось серьезное расстройство пищевого поведения, после которого она долго лечилась.

Накануне смерти вес модели составлял 23 кг. Боуман стала выглядеть старше своего возраста. Перед кончиной у нее диагностировали пневмонию и подключили к аппарату ИВЛ.

Девушка выросла в семье, известной в модельном бизнесе. Ее четыре сестры также работали моделями. В 2002 году Боуман завоевала второе место на национальном молодежном конкурсе красоты.