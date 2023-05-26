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Япония ввела экспортные санкции против НПО им. Лавочкина, «Сколково» и «Сколтеха»

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МИД Японии 26 мая сообщил о введении запрета на экспорт для 80 организаций из России.

Отмечается, что новый пакет антироссийских санкций введен в связи с украинским конфликтом.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии уточнило, что экспортные ограничения вступят в силу 2 июня.

Экспортные ограничения со стороны Токио в рамках всех санкционных пакетов затрагивают теперь 437 организаций из РФ.

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Ранее, 9 мая, заместитель главы дипломатической миссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко заявил, что в отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений, отмечается тенденция к дальнейшему ухудшению отношений.

21 апреля стало известно, что Япония может запретить экспорт подержанных автомобилей в Россию. Сейчас Токио запрещает экспорт новых автомобилей стоимостью свыше 3,6 млн рублей.

Токио неоднократно расширял антироссийские санкции. Так, в январе Япония ввела экспортные ограничения против 49 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Кроме того, японская сторона заморозила активы в отношении 22 должностных лиц и трех организаций.

Страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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