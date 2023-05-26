Три человека погибли в результате ДТП в Приморском крае

В результате ДТП в Надеждинском районе Приморского края погибли три человека. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел вечером 25 мая.

«В районе 704-го км автомобильной дороги А-370 «Уссури» водитель Toyota Prius в нарушение требований дорожной разметки совершил разворот, в результате чего столкнулся с автомобилем Nissan Vanette», — говорится в сообщении.

Водитель и пассажирка Toyota погибли на месте, водитель Nissan — в медицинском учреждении.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.

Накануне в Первоуральске (Свердловская область) пьяный водитель иномарки врезался в остановочный павильон. Пострадали три человека, находившиеся в машине.