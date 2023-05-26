Россиянам напомнили о сроках оформления наследства

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов 26 мая рассказал, что наследство можно принять только в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или с даты решения суда о признании человека умершим.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что в случае, если сроки пропущены, права на имущество будут утрачены, а доля опоздавшего перейдет другим наследникам в порядке очередности.

При этом, если человек не знал о причитающемся ему по закону наследстве или не успел его принять по объективным обстоятельствам, то эту ситуацию можно оспорить. Если уважительной причины нет, судья при принятии решения о продлении срока на принятие наследства будет учитывать, мог ли наследник поддерживать отношения с умершим, интересоваться его состоянием и, соответственно, знать о смерти.

Если же родственник умершего сознательно разорвал все контакты, то суд может отказать в восстановлении срока.

Ранее, 27 марта, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко рассказала, что недостойного наследника можно исключить из состава наследников по решению суда или при привлечении медиатора. Она объяснила, что недостойные наследники — это те, кто умышленными противоправными действиями способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию или увеличению доли наследства.