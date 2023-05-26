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Россиянам напомнили о сроках оформления наследства

Юрист Виноградов рассказал, в каком случае можно оформить наследство после истечения срока
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Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук
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Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов 26 мая рассказал, что наследство можно принять только в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя или с даты решения суда о признании человека умершим.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что в случае, если сроки пропущены, права на имущество будут утрачены, а доля опоздавшего перейдет другим наследникам в порядке очередности.

При этом, если человек не знал о причитающемся ему по закону наследстве или не успел его принять по объективным обстоятельствам, то эту ситуацию можно оспорить. Если уважительной причины нет, судья при принятии решения о продлении срока на принятие наследства будет учитывать, мог ли наследник поддерживать отношения с умершим, интересоваться его состоянием и, соответственно, знать о смерти.

Если же родственник умершего сознательно разорвал все контакты, то суд может отказать в восстановлении срока.

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Ранее, 27 марта, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко рассказала, что недостойного наследника можно исключить из состава наследников по решению суда или при привлечении медиатора. Она объяснила, что недостойные наследники — это те, кто умышленными противоправными действиями способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию или увеличению доли наследства.

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