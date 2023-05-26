Психолог назвала способы преодолеть паническую атаку

Дыхательные практики и внешний стимул помогут справиться с паническими атаками, рассказала 26 мая в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

По ее словам, как правило, при панической атаке человек осознает, что именно с ним происходит. В таких случаях нужно выйти в безопасное место и «продышаться».

«Если ты дышишь, значит, ты живешь. Это ассоциативный ряд, который возвращает тебя в состояние равновесия. При панической атаке может помочь внешний стимул. Например, можно надавить на подушечку безымянного пальца ногтем. Это отвлечет мозг от панической атаки. В результате вы начнете сначала чувствовать свой палец, а потом и всего себя», — сказала специалист.

Психолог уточнила, что ощущение боли поможет напомнить организму, что он живой. Процессы в теле продолжат происходить.

Ранее, 29 марта, врач-невролог, профессор кафедры неврологии Института профессионального образования Сеченовского университета Наталья Шиндряева объяснила, как помочь человеку, страдающему паническими атаками. Она посоветовала вести себя с человеком спокойно, не усугублять панику. Важно говорить с ним простыми словами, короткими предложениями. Хорошим способом устранить тревогу будет разговор с человеком на отвлеченные темы, это побудит его меньше беспокоиться.

Как отметила в этот же день невролог Наталья Шиндряева, спровоцировать паническую атаку может сильный стресс, пребывание в замкнутом пространстве, общественном транспорте, громкие звуки, алкоголь или курение. Однако испытать ее можно даже в состоянии полного покоя.