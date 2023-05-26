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Визит Мишустина в КНР развеял миф об экономическом поглощении РФ Китаем

Público: визит Мишустина в Пекин развеял миф США об экономическом поглощении России Китаем
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Пекин опроверг распространенный на Западе стереотип о том, что КНР экономически поглощает РФ. Об этом 24 мая сообщила испанская газета Público.

В материале указано, что время поездки российского премьера было выбрано неслучайно. Визит состоялся после прошедшего в выходные в Хиросиме саммита G7.

В ходе поездки Мишустина обсуждался новый уровень развития двусторонних отношений и беспрецедентное партнерство. Председатель КНР Си Цзиньпин также предложил премьер-министру поддержку «в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон».

«Если раньше тот факт, что Пекин не осудил военный конфликт на Украине и не согласился с введенными против России санкциями, просто вызывал у европейцев и американцев беспокойство, то теперь столь сильная поддержка «коренных интересов» России со стороны Китая, уже вызывает тревогу», — говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, что КНР помогает свести ограничительные меры против РФ к минимуму, поскольку увеличивает закупки российского сырья и углеводородов.

Кроме того, в материале сообщается, что на конференцию в Шанхае были приглашены представители ряда российских секторов экономики, которые оказались под санкциями Европы и США. По словам газеты, это стало сигналом того, что Пекин «играет вне международных правил», навязанных западными странами.

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25 мая официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин заявила, что власти КНР по итогам визита Мишустина в Пекин намерены активно повышать качество и наращивать масштабы сотрудничества с Москвой в торгово-экономической сфере.

Китайская газета Global Times написала о том, что рост качества российско-китайского торгово-экономического сотрудничества в сочетании с полным запасом нефти открывает для обеих стран более широкое будущее. Газета подчеркнула, что масштаб и уровень российской делегации, а также число предпринимателей, сопровождавших Мишустина, стали редкостью за последние годы.

В свою очередь премьер-министр РФ заметил, что Россия и Китай дадут совместный отпор устремлениям ряда стран Запада навязывать свою волю при помощи санкций. Вместе с тем он добавил, что Москва и Пекин создадут благоприятные условия для уверенного продвижения к общим стратегическим целям.

Мишустин прибыл в Пекин 23 мая для встречи с официальными лицами страны. В ходе двухдневного визита и российская сторона, и китайская не раз приветствовали расширение экономического сотрудничества. В этой связи Мишустин спрогнозировал увеличение товарооборота в 2023 году выше отметки в $200 млрд.

Итогами переговоров стал ряд подписанных соглашений. В их числе экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и др.

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