Визит Мишустина в КНР развеял миф об экономическом поглощении РФ Китаем

Визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Пекин опроверг распространенный на Западе стереотип о том, что КНР экономически поглощает РФ. Об этом 24 мая сообщила испанская газета Público.

В материале указано, что время поездки российского премьера было выбрано неслучайно. Визит состоялся после прошедшего в выходные в Хиросиме саммита G7.



В ходе поездки Мишустина обсуждался новый уровень развития двусторонних отношений и беспрецедентное партнерство. Председатель КНР Си Цзиньпин также предложил премьер-министру поддержку «в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон».



«Если раньше тот факт, что Пекин не осудил военный конфликт на Украине и не согласился с введенными против России санкциями, просто вызывал у европейцев и американцев беспокойство, то теперь столь сильная поддержка «коренных интересов» России со стороны Китая, уже вызывает тревогу», — говорится в статье.



Авторы публикации отмечают, что КНР помогает свести ограничительные меры против РФ к минимуму, поскольку увеличивает закупки российского сырья и углеводородов.

Кроме того, в материале сообщается, что на конференцию в Шанхае были приглашены представители ряда российских секторов экономики, которые оказались под санкциями Европы и США. По словам газеты, это стало сигналом того, что Пекин «играет вне международных правил», навязанных западными странами.

25 мая официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин заявила, что власти КНР по итогам визита Мишустина в Пекин намерены активно повышать качество и наращивать масштабы сотрудничества с Москвой в торгово-экономической сфере.

Китайская газета Global Times написала о том, что рост качества российско-китайского торгово-экономического сотрудничества в сочетании с полным запасом нефти открывает для обеих стран более широкое будущее. Газета подчеркнула, что масштаб и уровень российской делегации, а также число предпринимателей, сопровождавших Мишустина, стали редкостью за последние годы.

В свою очередь премьер-министр РФ заметил, что Россия и Китай дадут совместный отпор устремлениям ряда стран Запада навязывать свою волю при помощи санкций. Вместе с тем он добавил, что Москва и Пекин создадут благоприятные условия для уверенного продвижения к общим стратегическим целям.

Мишустин прибыл в Пекин 23 мая для встречи с официальными лицами страны. В ходе двухдневного визита и российская сторона, и китайская не раз приветствовали расширение экономического сотрудничества. В этой связи Мишустин спрогнозировал увеличение товарооборота в 2023 году выше отметки в $200 млрд.

Итогами переговоров стал ряд подписанных соглашений. В их числе экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и др.