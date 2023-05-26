Aftonbladet сообщила о найденном мертвом шведском наемнике в Киеве

Гражданин Швеции Даниэль Нюстрем, в апреле 2022 года отправившийся добровольцем на Украину воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), найден в Киеве мертвым. Об этом 25 мая сообщила газета Aftonbladet.

«36-летний швед Даниэль Нюстрем уже более года добровольно воевал за Украину. Сейчас его нашли мертвым в Киеве», — говорится в статье.

По словам родственников, в течение этого года он постоянно контактировал со своей семьей в Швеции. Мать Нюстрема сказала, что за это время он перестал быть волонтером и стал контрактником, собирался приехать в Швецию в небольшой отпуск.

Нюстрем был обнаружен в своей квартире в Киеве в кровати без признаков жизни, сообщила полиция Швеции. Причина смерти пока неизвестна.

По данным газеты, Нюстрем участвовал в боевых действиях на херсонском и донецком направлениях.

Ранее в этот день источник в российских силовых структурах сообщил, что на херсонском направлении находятся порядка 500 иностранных наемников, включая поляков и англичан. Их количество значительно возросло в мае, добавил он.

Ранее, 18 мая, «Известия» выяснили, что в Херсонской области военная полиция обнаружила крупный схрон оружия и боеприпасов украинских диверсантов. Как только выясняется, где именно находится схрон, туда оперативно направляются группа разминирования и военная полиция для проведения разведки. После чего обнаруженные боеприпасы уничтожаются установленным порядком, объяснил сотрудник военной полиции с позывным Краснодар.

11 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на международной конференции «Конституция и конституционный контроль: развиваем доктрину и совершенствуем практику» сообщил, что ведомство установило факты вербовки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемников более чем из 70 стран. Глава СК отметил, что также широко известно, как Европа оказывает помощь Украине, поставляя Киеву оружие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.