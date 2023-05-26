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Медведев назвал главную особенность приемлемого для РФ президента США

Медведев: для России главное, чтобы на выборах в США не победил парень с деменцией
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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что для России будет приемлемо, если американцы не выберут своим лидером человека, страдающего деменцией. Таким мнением он поделился в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.

На вопрос, какая кандидатура на предстоящих в США выборах президента страны у Москвы вызывает наибольшие симпатии, он ответил: «Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией».

Однако, по мнению российского политика, американские избиратели могут сделать и такой выбор.

Кроме того, зампред Совбеза посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску инициировать кампанию по изменению Конституции США, чтобы получить право баллотироваться в президенты.

В беседе с журналистами Медведев также сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп — «хороший парень, но трусоват». При этом Медведев отметил, что Кремлю «исторически с республиканцами было легче всегда работать».

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

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Ранее, 16 мая, генеральный директор Tesla и Twitter Илон Маск заявил, что президент Соединенных Штатов должен быть «нормальным человеком» и по сути являться исполнительным директором страны.

25 апреля Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах.

Трамп также планирует участвовать в гонке. Он известен критикой Байдена. Так, 11 апреля бывший лидер выразил сомнение, что Байден переизберется в 2024 году.

80-летний президент США Джо Байден 29 апреля в ходе выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про свой возраст, назвав себя мужчиной в самом расцвете сил.

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