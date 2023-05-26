Медведев назвал главную особенность приемлемого для РФ президента США

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что для России будет приемлемо, если американцы не выберут своим лидером человека, страдающего деменцией. Таким мнением он поделился в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам.

На вопрос, какая кандидатура на предстоящих в США выборах президента страны у Москвы вызывает наибольшие симпатии, он ответил: «Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией».

Однако, по мнению российского политика, американские избиратели могут сделать и такой выбор.

Кроме того, зампред Совбеза посоветовал американскому предпринимателю Илону Маску инициировать кампанию по изменению Конституции США, чтобы получить право баллотироваться в президенты.

В беседе с журналистами Медведев также сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп — «хороший парень, но трусоват». При этом Медведев отметил, что Кремлю «исторически с республиканцами было легче всегда работать».

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

Ранее, 16 мая, генеральный директор Tesla и Twitter Илон Маск заявил, что президент Соединенных Штатов должен быть «нормальным человеком» и по сути являться исполнительным директором страны.

25 апреля Байден официально объявил о своем намерении выдвигаться на выборах.

Трамп также планирует участвовать в гонке. Он известен критикой Байдена. Так, 11 апреля бывший лидер выразил сомнение, что Байден переизберется в 2024 году.

80-летний президент США Джо Байден 29 апреля в ходе выступления на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил про свой возраст, назвав себя мужчиной в самом расцвете сил.