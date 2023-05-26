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В США открыли стрельбу во время интервью демократа о насилии

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Фото: Fox News
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В американском городе Мемфис неизвестные открыли стрельбу во время интервью кандидата в городской совет от Демократической партии Иоланды Купер-Саттон, сообщает 25 мая телеканал Fox News.

Видео с места происшествия опубликовано в Сети. На кадрах заметно, что Купер-Саттон еще не завершила давать видеокомментарий, когда на фоне прозвучал ряд выстрелов. Политик инстинктивно легла на землю.

Отмечается, что инцидент произошел еще 23 мая возле детской площадки.

«Мне позвонили, чтобы я дала интервью о преступлениях с применением огнестрельного оружия, а также о решениях, которые в связи с этим сейчас рождаются у граждан и нынешней администрации», — приводит телеканал слова политика.

Она добавила, что стрельба довольно часто происходит на улицах города. Кандидат отметила рост насилия с применением огнестрельного оружия.

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Ранее, 23 мая, сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы, устроенной в жилом доме в американском городе Нэш (штат Техас). Подозреваемый был задержан, когда выходил на улицу. До этого он забаррикадировался в доме. Информации о личностях погибших и мотивах преступления не приводилась.

До этого, 15 мая, в американском штате Нью-Мексико во время стрельбы погибли три человека. Подозреваемый был ликвидирован правоохранителями. Также в перестрелке пострадали два полицейских.

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