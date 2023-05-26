Расчет ЗРК «Тор-М1» уничтожил украинские БПЛА в зоне спецоперации

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» Вооруженных сил РФ уничтожил разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) украинских боевиков вблизи переднего края расположения российских войск. Минобороны России 26 мая показало работу комплексов противовоздушной обороны (ПО) в зоне спецоперации.

В ходе проведения специальной военной операции расчеты ЗРК ПО круглосуточно обеспечивают войскам Центрального военного округа (ЦВО) надежный щит от нападения воздушных объектов противника. Отмечается, что это боевое задание российские бойцы выполняли на краснолиманском направлении.

Заняв позицию, расчет при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил движение беспилотников националистов. После определения целей были произведены пуски ракет.

Как рассказал командир подразделения с позывным Гарпун, комплекс на себе имеет восемь зенитно-управляемых ракет, предназначенных для поражения беспилотных летательных аппаратов, вертолетов, самолетов. В боевых условиях данный комплекс проявил себя эффективно. Проходимость комплекса на гусеничном шасси эффективная — до 1,5 м. Смена позиция происходит за одну–две минуты, когда командир дает команду.

«Комплекс прикрывает пехоту, танки, командные пункты. Цель залетает в зону поражения — 12 км и ближе — мы по ней отрабатываем. Машину очень хорошо прячем, часто меняем позиции. Если нам поступает команда, например, что прорвалась диверсионно-разведывательная группа, мы с экипажем боевой машины выставляем боевое хранение вокруг машины. В случае обнаружения противника применяем огонь по нему совместно с прикрытием зенитного отделения», — сказал боец.

Ежедневно днем и ночью расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» «сканируют» воздушное пространство. Как только в зону ответственности входит любой воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», расчеты берут объект на сопровождение и готовы в любую секунду поразить цель.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские авиация и артиллерия отбили атаки украинских боевиков на краснолиманском направлении. Таким образом бойцы Вооруженных сил РФ пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные ранее позиции на краснолиманском направлении в данных районах.

Еще 3 апреля Минобороны России сообщило, что служащие Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ с помощью ЗРК «Тор-М1» ликвидировали более 40 целей ВСУ на разных направлениях с начала спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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