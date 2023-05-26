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Путин заявил, что ситуация между Арменией и Азербайджаном движется к урегулированию

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Президент России Владимир Путин отметил положительную динамику в развитии отношений между Армений и Азербайджаном. Глава государства 25 мая рассказал о препятствиях на пути к урегулированию ситуации.

В качестве одного из направлений урегулирования Путин назвал работу по транспортным коммуникациям.

«Сейчас мы только с глазу на глаз втроем достаточно подробно об этом говорили, и есть до сих пор неурегулированные вопросы, но, на мой взгляд, — мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны — они носят чисто технический характер. Мы подробно обсуждали эту тему, вопрос в терминологии. Конечно, за этими терминами должно стоять точное понимание реалий и событий, которые последуют за подписанием соответствующих документов», — сказал российский лидер на открытии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, президент России выразил признательность азербайджанской и армянской сторонам «за оперативную реакцию на предложение провести очередную встречу».

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Встреча Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном прошла 25 мая в Кремле.

Также президент России провел отдельные переговоры с армянским премьер-министром. Путин заявил, что Россия остается привержена трехсторонним договоренностям РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

На встрече с азербайджанским коллегой Путин отметил, что отношения Азербайджана со странами ЕАЭС носят серьезный, глубокий характер, торгово-экономические связи развиваются поступательно. Алиев, в свою очередь, поблагодарил российского коллегу за усилия Москвы в деле нормализации отношений Баку и Еревана.

Как сообщил 25 мая вице-премьер России Алексей Оверчук, в Москве через неделю состоится встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана. Вице-премьеры обсудят оставшиеся вопросы по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе и порядок пересечения границ.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В феврале текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Баку разрабатывают несколько совместных проектов как двустороннего, так и международного характера. По его мнению, подобные проекты говорят о перспективности взаимодействия РФ и Азербайджана в регионе.

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