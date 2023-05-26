Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 мая

Переменная облачность, по области местами кратковременный дождь и до 25 градусов тепла — такая погода ожидает Московский регион в пятницу, 26 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +11.

В Московской области днем ожидается от +20 до +25 градусов, ночью похолодает до +9.

Днем прогнозируется западный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью — северный ветер, его скорость составит 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 747–749 мм ртутного столба.

Ранее, 25 мая, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице ночью 26 мая ожидается туман. Отмечается, что до 6:00 видимость составит 300–500 м.

В этот же день руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин рассказал, что в выходные дни в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, среднесуточная температура составит 21 градус тепла.