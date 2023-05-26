Трамп назвал тяжелым начало предвыборной кампании Десантиса

Экс-президент США Дональд Трамп 25 мая назвал тяжелым начало предвыборной кампании своего конкурента губернатора штата Флорида Рона Десантиса. Таким образом он прокомментировал выступление Десантиса в прямом эфире в Twitter, которое прошло с серьезными техническими сбоями.

«Думаю, у него было тяжелое начало», — приводит его слова телеканал News Nation.

Отмечается, что организаторы были вынуждены прервать трансляцию спустя 20 минут после начала из-за более 540 тыс. зрителей. При этом после перезапуска эфира число желающих присоединиться заметно снизилось.

При этом Трамп отметил, что его предвыборная кампания идет хорошо.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года.

Ранее в этот день директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, американист Юрий Рогулев в разговоре с «Известиями» оценил намерение Десантиса стать президентом США. Эксперт отметил, что он уступает Трампу по рейтингам. Если Десантиса начнут раскручивать пресса и другие источники, ему может повезти.

Накануне стало известно, что комитет по выдвижению Десантиса подал заявку в федеральную избирательную комиссию на участие в выборах президента США от Республиканской партии.

В связи с этим Трамп поздравил Десантиса и упомянул о трудностях этого пути. Он пожелал конкуренту пережить полный спектр эмоций от критики левых оппонентов.

23 апреля телеканал NBC опубликовал результаты опроса, согласно которому почти 70% республиканцев продолжают поддерживать Трампа, несмотря на его обвинения. На вопрос, кого избиратели выбрали бы, если праймериз Республиканской партии проводились сейчас, 46% проголосовали бы за Трампа, 31% — за губернатора штата Флорида Рона Десантиса.

Американский предприниматель Илон Маск 18 апреля сообщил, что США нужен нормальный, вменяемый президент. По словам бизнесмена, сам он голосовал за Байдена, но не чувствовал, что у него была свобода выбора.

До этого, 23 января, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, американист Виктор Мизин рассказал «Известиям», что Десантис может стать основным кандидатом от Республиканской партии на выборах в США, обогнав на праймериз Трампа.