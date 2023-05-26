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Эксперт из США оценила миротворческие усилия Китая по Украине

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Фото: Global Look Press/Miguel Candela
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Места для компромисса между Москвой и Киевом сейчас нет, так как обе стороны верят, что могут победить, поэтому ожидать от посреднических усилий Китая дипломатического прорыва сейчас нерезонно. Тем не менее поездка спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя по странам Европы, на Украину и в Россию может подготовить стороны к неизбежному будущему сценарию, когда всем придется сесть и поговорить. Такое мнение «Известиям» высказала профессор политологии Университета в Олбани при Госуниверситете Нью-Йорка Чэнь Чэн.

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«Нереалистично ожидать какого-либо дипломатического прорыва на данном этапе. Тем не менее это не означает, что Китай несерьезно относится к потенциальному посредничеству в установлении мира или что поездка Ли Хуэя на Украину, в Европу и Россию обязательно окажется напрасной. Одной из основных целей его поездки является оценка отношения основных заинтересованных сторон и поиск любых потенциальных точек компромисса, какими бы маловероятными они сейчас ни казались. Другая цель состоит в том, чтобы заложить основу для будущих переговоров, ведущую роль в которых будет играть Китай», — подчеркнула эксперт.

С 16 мая китайский дипломат Ли Хуэй совершает турне в Киев, Варшаву, Париж, Берлин и Москву. В российской столице его ждут уже 26 мая.

По словам Чэнь Чэн, Пекин четко понимает, что это конфликт, который определит будущее Европы, и правильно воспринимает некоторые различия в отношениях к кризису между разными европейскими странами. Китай, по ее мнению, считает, что смог бы добиться соглашения, используя эти разногласия между европейскими державами.

«Выбор Ли Хуэя, который широко воспринимается как пророссийский, примечателен, поскольку это признак того, что Китай хочет заверить Россию в том, что интересы безопасности России не будут проигнорированы. Во время конфликта Китай также оказал России значительную дипломатическую и экономическую поддержку. Всё это поможет Китаю усадить Россию за стол переговоров в будущем», — резюмировала она.

При этом, как полагает большинство экспертов, большая часть миротворческой работы будет пока вестись закулисно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

К Западу Восток: как проходит миротворческая миссия Китая в Европе

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