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В посольстве РФ рассказали о работе с Финляндией над разморозкой счетов

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Фото: commons.wikimedia.org/TTKK
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Россия и Финляндия на уровне министерств иностранных дел работают над решением вопроса, связанного с заморозкой счетов диппредставительств. Об этом рассказали «Известиям» в посольстве РФ в Хельсинки.

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«В настоящее время предпринимаются попытки разрешения сложившейся ситуации, над вопросом работают внешнеполитические ведомства обеих стран. Говорить о конкретных сроках и возможных способах достижения приемлемого для обеих сторон результата пока рано», — отметили в российской дипмиссии.

В посольстве России в Хельсинки добавили, что Москва открыта для диалога, выразив надежду на то, что власти Хельсинки настроены конструктивно. В финском посольстве в РФ также заявили, что МИД страны «продолжает прояснять этот вопрос» с российским внешнеполитическим ведомством.

17 мая стало известно о том, что российские банковские счета посольства Финляндии в Москве и Генконсульства в Санкт-Петербурге были заморожены. Вместе с тем, в дипмиссии РФ в Хельсинки напомнили, что ограничения были введены в качестве ответной меры.

С осени прошлого года сотрудникам российского диппредставительства в Хельсинки предоставлена возможность пользоваться лишь банком Nordea. К тому же, перевод средств на счет посольства занимает много времени, а комиссия составляет €5 тыс. вне зависимости от отправляемой суммы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Денежка с севера: РФ и Финляндия работают над взаимной разморозкой счетов

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