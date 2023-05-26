Умер заслуженный артист РФ Вячеслав Прокопов

Заслуженный артист России, профессор Вячеслав Прокопов скончался в Москве в возрасте 76 лет. Об этом в четверг, 25 мая, сообщила пресс-служба Российской академии музыки имени Гнесиных.

Отмечается, что Прокопов ушел из жизни после продолжительной болезни. Место и время прощания с Прокоповым пока неизвестны, о них сообщат позже.

Как уточнило агентство городских новостей «Москва», Вячеслав Прокопов являлся заведующий кафедрой медных духовых инструментов. Более 40 лет он работал солистом оркестра Большого театра, исполнял партии первой трубы в таких спектаклях, как «Спартак», «Сон в летнюю ночь», «Лебединое озеро», «Аида» и многих других.

В 1976 году Прокопова наградили медалью за трудовую доблесть. В 2001 году он удостоился звания заслуженного артиста России.