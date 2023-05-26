В Москве задержали подозреваемого в уличном грабеже

В Москве в районе Кунцево полицейские задержали мужчину, подозреваемого в уличном грабеже. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» он рассказал, что подозреваемый в районе жилого дома на Оршанской улице вырвал мобильный телефон стоимостью 25 тыс. рублей из рук 36-летнего мужчины и скрылся.

Потерпевший обратился в полицию. В ходе розыска оперативники задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. При личном досмотре у него изъяли похищенный гаджет. Устройство вернули владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Фигурант находится под подпиской о невыезде. В настоящее время его проверяют на причастность к другим преступлениям.

4 мая московские полицейские за несколько часов нашли похищенный автомобиль Lamborghini Murcielago, стоимость которого оценивается в 12 млн рублей.

Машину обнаружили в Московской области. Причастный к угону 28-летний молодой человек был задержан в торговом центре на Хорошевском шоссе.