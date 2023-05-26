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Туман ожидается в Москве ночью 26 мая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Московском регионе ночью 26 мая ожидаются туманы. Об этом в четверг, 25 мая, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, вероятность образования тумана выше в восточной части региона. По прогнозам метеорологов, до 06:00 пятницы, 26 мая, в Москве местами ожидается туман, видимость составит 300–500 м.

В связи с ухудшением погодных условий водителей попросили быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В столичном дептрансе добавили, что, по данным МЧС, до 07:00 26 мая в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200–700 м.

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25 мая специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила природные аномалии по всей России. По ее словам, погода по всей стране не перестает удивлять: на севере началась сильная жара, а юг заливает дождями при низких для мая температурах, пишет сайт kp.ru. Соответствующие прогнозы делались еще в 1980-х годах. Позднякова указала на то, что отчасти виной тому циклоны и антициклоны. Кроме того, свою роль играет и изменение климата, отмечает телеканал «360».

Накануне заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов рассказал, что в Московском регионе шквалистые ветры и ураганы чаще всего случаются в конце мая — начале июня.

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