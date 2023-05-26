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Два землетрясения зафиксированы вблизи Туапсе

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Фото: ТАСС/Sholaita Iriawan
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Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом в четверг, 25 мая, сообщили в региональном главке МЧС России.

Сейсмособытие произошло в 22:05 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В МЧС уточнили, что эпицентр располагался в селе Ольгинка. Жители ощутили толчки, однако жертв и разрушений нет. В данный момент организована работа оперативных групп.

В ведомстве также заявили, что после землетрясения на Кубани поступило 13 обращений от населения.

Позже стало известно о втором землетрясении в Краснодарском крае за вечер, которое зафиксировали в 8 км южнее от города Туапсе. Очаг залегал на глубине 5 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,4 балла. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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Ранее, 19 мая, в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,1. Подземные толчки на глубине 5 км на территории города-курорта зафиксировала Обнинская сейсмостанция. Обращений от населения не поступало.

16 мая в Тихом океане у восточного побережья Камчатки сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,7. Эпицентр располагался в 215 км от Усть-Камчатска.

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