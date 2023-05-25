Боевики ВСУ обстреляли Бердянск
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Бердянску. Об этом 25 мая сообщили оперативные службы Запорожской области.
Отмечается, что на окраине города были слышны взрывы.
«Бердянск под огнем киевского режима. На окраине Бердянска прозвучали взрывы. На месте работают экстренные и оперативные службы. Обстоятельства устанавливаются», — рассказал представитель оперативных служб региона журналистам.
В настоящий момент информация о последствиях удара уточняется.
Ранее, 21 мая, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли удар по Бердянску Запорожской области крылатыми ракетами Storm Shadow.
6 мая стало известно, что из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков жителей некоторых населенных пунктов Запорожской области временно переместили в Бердянск. В городе им активно помогают волонтеры.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.