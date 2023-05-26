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Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Минобороны России 26 мая сообщило о новых героических поступках российских военных, рискующих жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, оператор взвода противотанковых управляемых ракет (ПТУР) гвардии младший сержант Вячеслав Окаёмов со своим экипажем при попытке штурма со стороны противника российских позиций с применением тяжелой бронетехники корректировал огонь российской артиллерии, своевременно обнаруживал и передавал на командный пункт информацию о перемещении бронетехники и мотопехоты боевиков.

Находясь под огнем и дождавшись выдвижения бронегруппы противника, благодаря грамотным управлению экипажем и сменам огневых позиций, прицельным огнем ПТУР Вячеслав поразил танк и группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытавшихся атаковать с фланга.

Профессиональными и самоотверженными действиями гвардии младшего сержанта Вячеслава Окаёмова была сорвана атака боевиков и был обнаружен противник, понесший значительные потери в живой силе и бронетехнике, отметили в ведомстве.

Также Минобороны подчеркнуло заслуги рядового Алексея Ревина, который в одиночку оборонял один из населенных пунктов, освобожденных в ходе боев с украинскими боевиками, и сковывал действия противника на протяжении нескольких часов

Во время попытки противника вернуть утраченные позиции и последующего отражения наступления российской армией Ревин оказался отрезанным от основных сил. Не теряя самообладания, рядовой закрепился на господствующей высоте, откуда продолжил держать обороняться самостоятельно.

При этом противник неоднократно обстреливал позицию Ревина, атакуя рядового дронами и минометными обстрелами. Несмотря на минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения, Ревину удалось удержать свой оборонительный рубеж до прибытия подкрепления. Благодаря смелости и отваге рядового Алексея Ревина российские подразделения смогли отразить атаку украинских боевиков.

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Накануне корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что расчеты ПВО отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецкой областью.

В этот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы пресекли действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп в зоне спецоперации.

Кроме того, на донецком направлении за сутки уничтожено до 270 боевиков ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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